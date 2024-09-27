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Kahramanmaraş'ta PKK'ya darbe! Yaşam malzemeleri ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 27.09.2024 19:16 Güncelleme: 27.09.2024 19:17
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Kahramanmaraş’ta PKK’ya darbe! Yaşam malzemeleri ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi kırsalında bir mağarada terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemesi ele geçirildi.

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