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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 6 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 27.07.2024 13:27
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 6 mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağarada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

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