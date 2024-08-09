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PKK'ya ağır darbe! 12 ilde Gürz-5 operasyonu: 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 07:53
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PKK’ya ağır darbe! 12 ilde Gürz-5 operasyonu: 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

12 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin yaz aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Gürz 5" operasyonlarında 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

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