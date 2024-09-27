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Bakan Hakan Fidan'dan ABD'de önemli temas!

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 19:05
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Bakan Hakan Fidan’dan ABD’de önemli temas!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temasları çerçevesinde Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

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