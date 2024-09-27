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Başkan Erdoğan Fatih Fırkateyni'ni selamladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 20:44 Güncelleme: 27.09.2024 20:58
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Başkan Erdoğan Fatih Fırkateyni’ni selamladı

Başkan Erdoğan, Akdeniz’i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih Fırkateyni'ni selamladı.

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