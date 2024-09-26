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Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü!

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:16 Güncelleme: 26.09.2024 10:23
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Başkan Erdoğan ABD’deki temaslarının ardından yurda döndü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği ABD'deki temaslarını tamamlamasının ardından yurda döndü.

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