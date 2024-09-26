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Lübnan'dan tahliye hazırlığı: Harekat için ön hazırlıklar başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 12:01 Güncelleme: 26.09.2024 12:39
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Lübnan’dan tahliye hazırlığı: Harekat için ön hazırlıklar başladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yapılan açıklamada Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için olası tahliye harekatı ön hazırlıklarının başladığı bildirildi. Diğer yandan yaşanan gerginlikle ilgili "Acil ateşkes ve kalıcı barış için gerekli tedbirleri alınması şart" ifadeleri kullanıldı.

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