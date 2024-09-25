Başkan Erdoğan'dan ABD'de peş peşe kabul!
Birleşmiş Milletler Zirvesi için ABD'de bulunan Başkan Erdoğan, diplomasi zirvesini sürdürüyor.Türkevi'nde peşi sıra dünya liderlerini ağırlayan Başkan Erdoğan kritik diplomasilere imza attı. İşte Başkan Erdoğan'ın Türkevi'ndeki kabulleri ve mesajları...
Başkan Erdoğan, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) için gittiği ABD'de önemli temaslarda da bulundu.
İşte birçok dünya liderini New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısındaki Türkevi'nde ağırlayan Başkan Erdoğan'ın görüştüğü isimler...
BAŞKAN ERDOĞAN ALMANYA BAŞBAKANI OLAF SCHOLZ'U KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan'ın Scholz'u kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, Scholz'la görüşmesinde, özellikle Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik desteklerinin Gazze'deki eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olduğunu söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN EL-BURHAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Türkevi’nde bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN MİKATİ'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi Türkevi'nde kabul etti.
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşmesinde, Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan, Mikati ile görüşmesinde, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN MELONİ'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabulünde, Ortadoğu ve Ukrayna ile ikili ilişkiler ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meloni ile görüştüğü belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN İRAN YENİ CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüştü.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki tarihi ve kültürel bağların iki ülke ilişkilerine her zaman olumlu yansıdığını, yeni dönemde de iki ülkenin çıkarlarına uygun işbirliği fırsatlarının değerlendirileceğini, ilişkilerin her alanda geliştirilerek ilerletileceğine inandığını ifade etti.
Başkan Erdoğan, İsrail’in bölgede huzuru ve istikrarını tehdit eden saldırganlığına karşı barışa hizmet eden adımlar atılmasının önemli olduğunu vurguladı.
İsrail’in Filistin ve Lübnan topraklarında uyguladığı şiddetin bir an önce sona erdirilmesi için uluslararası hukuk, diplomasi ve insan hakları temelinde uluslararası toplumun sesini daha fazla yükseltmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, Gazze başta olmak üzere İsrail katliamlarının yaşandığı Filistin topraklarındaki sivillere insani yardım ulaştırmak için Türkiye’nin gayretlerini artırarak sürdürdüğünü belirtti.
Öte yandan, görüşmenin ardından New York’taki Türkevi’nden ayrılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına "sağ ol" diyerek yanıt verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN KUVEYT VELİAHT PRENSİ'Nİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Başkan Erdoğan'ın Al-Sabah'ı kabulü basına kapalı gerçekleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN UCM BAŞSAVCISI KARİM KHAN'I KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.
Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, görüşmede İsrail’in Gazze’de bir soykırıma imza attığını, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti.
İsrail’in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail’e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu, Türkiye’nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCIC İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York’taki Türkevi’nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenmeye devam ettiğini, iş birliği alanlarını çeşitlendirme ve geliştirmeye büyük bir kararlılık içinde devam edileceğini ayrıca Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinin devamının önemli olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan, Gazze’de İsrail saldırganlığı nedeniyle büyük bir insanlık dramı yaşandığını, katliamların durması için uluslararası toplumun tek ses olması gerektiğini, İsrail’in çatışmaları bölgenin tamamına yayma gayretlerinin engellenmemesi durumunda, dünya barışının daha büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA'YI KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde Arnavutluk Başbakanı Rama ile görüştü.
Erdoğan'ın Rama'yı kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkileri her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edileceğini ifade etti.
Başkan Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini, bunun için dünya devletlerinin hep birlikte barış odaklı hareket etmesi halinde İsrail’in durmaya mecbur kalacağını belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sonbaharın En Faydalı 8 Vitamin Deposu Meyvesi
- Emekli aylığına 2025 hesabı: En düşük 19.723 TL en yüksek 29.238 TL... Tarihiniz maaşınızı belirliyor!
- Bu yöntemle soğan doğrarken ağlama derdi tarihe karışacak!
- Japon Kadınların Güzellik Formülü Nedir? 72 Yaşındaki Kadın Genç Görünümünün Sırrını Paylaştı
- 10.000 TL üstü ve 35.250 TL altı maaş alana yatacak! 24.000 TL ödeme için son 5 gün!
- Bugün hava nasıl olacak? 25 Eylül 2024 il il hava durumu raporu
- Ayetel Kürsi Duası Arapça-Türkçe okunuşu | Anlamı ve faziletleri neler?
- Çalışan emekliler için yeni düzenleme yolda! SGK’da yeni dönem
- Atom serum tehlikeli mi? Fenomenlerin önerdiği evde serum sağlıklı mı? Serum çılgınlığına karşı uzmandan uyarı!
- Brokoli ve Karnabaharın Şaşırtıcı 5 Faydası
- İyi bir palamut marine sosu nasıl hazırlanır? Bu sos ile palamutlarınızı lezzetlendirin
- Dünyanın en zeki köpek ırkları listelendi! İstihbarat, temel eğitim, içgüdü...