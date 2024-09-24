24 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Suç makineleri aramızda nasıl dolaşıyor? Avukat Zafer İşeri A Haber'de anlattı: Utanç verici

Suç makineleri aramızda nasıl dolaşıyor? Avukat Zafer İşeri A Haber'de anlattı: Utanç verici

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2024 11:03
Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı. Peki suç makineleri aramızda nasıl dolaşıyor? Hukukçu Avukat Zafer İşeri, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşeri, "En aşağı 90 yıl hapis cezası almış olması lazım ve ömrünün tamamını cezaevinde geçiriyor olması gerekirdi." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suç makineleri aramızda nasıl dolaşıyor?
Suç makineleri aramızda nasıl dolaşıyor?
Hizbullah’tan İsrail’e roketli saldırı
Hizbullah’tan İsrail’e roketli saldırı
Bu görüntüler sadece A Haber’de
Bu görüntüler sadece A Haber'de
İhracat engelleri kaldırılmalı
"İhracat engelleri kaldırılmalı"
New York’ta diplomasi trafiği
New York'ta diplomasi trafiği
Kamera görüntülerinde ne var?
Kamera görüntülerinde ne var?
Bakan Fidan BM kürsüsünden dünyaya seslendi
Bakan Fidan BM kürsüsünden dünyaya seslendi
CHP’de krizi! Üstü kapalı salvolar
CHP’de krizi! Üstü kapalı salvolar
58 ilde tefecilere operasyon: 160 gözaltı
58 ilde tefecilere operasyon: 160 gözaltı
PKK terör örgütüne komando pençesi
PKK terör örgütüne komando pençesi
Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği hızlı başladı!
Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği hızlı başladı!
Daha Fazla Video Göster