Suç makineleri aramızda nasıl dolaşıyor? Avukat Zafer İşeri A Haber'de anlattı: Utanç verici

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı. Peki suç makineleri aramızda nasıl dolaşıyor? Hukukçu Avukat Zafer İşeri, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşeri, "En aşağı 90 yıl hapis cezası almış olması lazım ve ömrünün tamamını cezaevinde geçiriyor olması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

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