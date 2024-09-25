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Haluk Bilginer FETÖ'cü Can Dündar ve firari Erk Acarer ile buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 09:39 Güncelleme: 25.09.2024 09:46
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Haluk Bilginer FETÖ’cü Can Dündar ve firari Erk Acarer ile buluştu

Çok sayıda dizi ve filmde rol alan oyuncu Haluk Bilginer, FETÖ'cü Can Dündar ve firari Erk Acarer ile Almanya'da bir araya geldi. Akşam yemeğinden paylaşılan poz sosyal medyada tepki toplarken Dündar yaptığı paylaşımda "Siyasi riski var diye sevdiklerine yüz çevirmeyen bir dost. İyi ki geldin" ifadelerini kullandı.

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