25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye'ye yatırım sözü: ABD'li yatırımcılar harekete geçiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 09:19
ABONE OL
Türkiye’ye yatırım sözü: ABD’li yatırımcılar harekete geçiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de çok sayıda iş insanıyla buluşurken çok sayıda kuruluş Türkiye'ye yatırım sözü verdi. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör düzenlenen toplantıdaki izlenimlerini kaleme aldığı "Türkiye'ye yatırım sözü" başlıklı köşe yazısında aktarırken Amazon'un Türkiye'ye yeni yatırımlar yapacağının altını çizdi. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör