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Can Dündar'ın "Bozkurt" hazımsızlığı! Sevincim birkaç dakikada söndü | Alman gazetesinde Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldı

EURO 2024'te tarih yazan Milliler, Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale yükseldi. Maça 2 golle damgasını vuran Merih Demiral, sevincini 'Bozkurt' selamı ile kutladı. Bunun üzerine UEFA skandal bir karara imza atarak Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle oyuncumuza 2 maç ceza verdi. Türkiye, skandal karar sonrası Merih Demiral'i bağrına basarken FETÖ'cü Can Dündar'ın "bozkurt" hazımsızlığı diline vurdu. Dündar, Alman gazetesinde Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı alçak ifadelerle hedef aldı. Bozkurt işaretindeki rahatsızlığını yazıya döken Dündar "Türkiye kazanınca çok sevindim. Ancak sevincim, birkaç dakikada söndü. Çünkü Merih Demiral'ın işareti ile bir anda o sevinçli zafer golü, dehşetli bir kurt şekline büründü" ifadeleri kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ı da hedef alan Dündar, "de Erdoğan'ın yarınki Türkiye-Hollanda maçına gelme kararından sonra… Artık maç, bir spor karşılaşmasından çok bir siyasi bilek güreşine dönüşmüş durumda… Almanya'nın işi kolay değil: Saray'dan teşvik edilen bu ırkçı-milliyetçi tırmanışı dizginlemek için bozkurt işaretinin yasaklanmasının ötesinde önlemler gerekecek" dedi. İşte detaylar…

Giriş: 06.07.2024 19:35 Güncelleme: 06.07.2024 20:23
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Can Dündar’ın Bozkurt hazımsızlığı! Sevincim birkaç dakikada söndü

EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt hareketi yapan Merih Demiral'a UEFA'dan skandal bir ceza kararı gelmişti.

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Can Dündar’ın Bozkurt hazımsızlığı! Sevincim birkaç dakikada söndü

Türkiye, skandal karar sonrası Merih Demiral'i bağrına basarken FETÖ'cü Can Dündar'ın bozkurt işareti hazımsızlığı diline vurdu.

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Can Dündar’ın Bozkurt hazımsızlığı! Sevincim birkaç dakikada söndü | Alman gazetesinde Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı alçakça hedef aldı

Dündar, Alman gazetesinde Merih Demiral'ı, Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı alçak ifadelerle hedef aldı.

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Can Dündar’ın Bozkurt hazımsızlığı! Sevincim birkaç dakikada söndü

"SEVİNCİM, BİRKAÇ DAKİKADA SÖNDÜ"

Dündar, ZEIT ONLINE'nda yaptığı açıklamada, "Türkiye kazanınca çok sevindim. Ancak sevincim, birkaç dakikada söndü. Çünkü Merih Demiral'ın işareti ile bir anda o sevinçli zafer golü, dehşetli bir kurt şekline büründü ve bize bir futbol maçı değil, bir siyasi gösteri izlediğimiz hissini verdi." ifadeleri kullandı.

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Can Dündar’ın Bozkurt hazımsızlığı! Sevincim birkaç dakikada söndü

"SADECE MERİH'İN FUTBOL KARİYERİ DEĞİL..."

Dündar açıklamasının devamında, Merih Demiral'ı da hedef aldı. Dündar, "Demiral'ın "Ne kadar mutlu olduğumu göstermek istedim" dediği işaretle, Türkiye'dekilerin ve Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin büyük bölümünün mutsuz olduğuna inanıyorum. Galibiyete sevinen Türkiye'nin yüzde 100'ünün sevinci, ultra milliyetçi yüzde 5'i simgeleyen parmak hareketiyle gölgelendi. Irkçı bir işaretle, takım, taraftar, ülke bölündü. Sadece Merih'in futbol kariyeri değil, Türkiye'nin turnuvadaki geleceği de tehlikeye girdi." dedi.