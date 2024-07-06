Can Dündar'ın "Bozkurt" hazımsızlığı! Sevincim birkaç dakikada söndü | Alman gazetesinde Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldı

EURO 2024'te tarih yazan Milliler, Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale yükseldi. Maça 2 golle damgasını vuran Merih Demiral, sevincini 'Bozkurt' selamı ile kutladı. Bunun üzerine UEFA skandal bir karara imza atarak Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle oyuncumuza 2 maç ceza verdi. Türkiye, skandal karar sonrası Merih Demiral'i bağrına basarken FETÖ'cü Can Dündar'ın "bozkurt" hazımsızlığı diline vurdu. Dündar, Alman gazetesinde Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı alçak ifadelerle hedef aldı. Bozkurt işaretindeki rahatsızlığını yazıya döken Dündar "Türkiye kazanınca çok sevindim. Ancak sevincim, birkaç dakikada söndü. Çünkü Merih Demiral'ın işareti ile bir anda o sevinçli zafer golü, dehşetli bir kurt şekline büründü" ifadeleri kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ı da hedef alan Dündar, "de Erdoğan'ın yarınki Türkiye-Hollanda maçına gelme kararından sonra… Artık maç, bir spor karşılaşmasından çok bir siyasi bilek güreşine dönüşmüş durumda… Almanya'nın işi kolay değil: Saray'dan teşvik edilen bu ırkçı-milliyetçi tırmanışı dizginlemek için bozkurt işaretinin yasaklanmasının ötesinde önlemler gerekecek" dedi. İşte detaylar…