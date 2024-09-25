25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

27 ilde düzensiz göçmen operasyonu: 1029 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 08:38 Güncelleme: 25.09.2024 09:05
ABONE OL
27 ilde düzensiz göçmen operasyonu: 1029 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 27 ilde düzenlenen operasyon sonucu 84 göçmen kaçakçısı ve 1029 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör