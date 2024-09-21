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PKK'ya ağır darbe! Avustralya yapılanmasından Çiğdem Aslan yakalandı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 09:53 Güncelleme: 21.09.2024 09:59
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PKK’ya ağır darbe! Avustralya yapılanmasından Çiğdem Aslan yakalandı...

PKK/KCK Avustralya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Çiğdem Aslan, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Aslan, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...

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