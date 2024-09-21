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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 17 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 12:18 Güncelleme: 21.09.2024 12:27
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Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 17 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplamda 17 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

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