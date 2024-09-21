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Türkiye'nin siber gücü! 140 bin büyük saldırı engellendi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 07:44 Güncelleme: 21.09.2024 08:10
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Türkiye’nin siber gücü! 140 bin büyük saldırı engellendi...

İsrail'in Hizbullah'a ait çağrı cihazlarını ve telsizleri uzaktan erişimle birlikte patlatması dünyanın gündemine oturdu. Saldırı sonrası çok sayıda Hizbullah üyesi hayatını kaybederken dünyada da bu konudaki zafiyetler tartışma konusu oldu. Türkiye'nin siber güvenlik alanında oluşabilecek boşlukların önüne geçmek için kurduğu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kritik öneme sahip. Nitekim USOM tarafından 17 milyon IP adresi sürekli taranırken, geçen yıl 140 bin büyük saldırının engellendi. İşte detaylar...

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