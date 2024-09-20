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Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı! Yürek burkan 'diş' detayı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 14:28 Güncelleme: 20.09.2024 14:34
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Narin Güran’ın Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı! Yürek burkan ’diş’ detayı

Diyarbakır'da günlerce aranan ve 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporunun ayrıntıları belli oldu. Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Narin'in otopsisinde alt ve üst çenesindeki bazı dişlerin yerinde olmadığını ve bir kısmının torba içerisinde bulunduğunu paylaştı. İşte detaylar...

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