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Narin'in köyündeki çocuklar hakkında çarpıcı rapor: Aileler telkinde bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 10:06 Güncelleme: 20.09.2024 10:24
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Narin’in köyündeki çocuklar hakkında çarpıcı rapor: Aileler telkinde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 yaşında öldürülen Narin Güran'ın köyü Tavşantepe'de 7-13 yaş aralığındaki çocukların psikolojik durumuna ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda çocukların, fazla konuşmadıklarına ve yaşanan olayı bastırmış ya da anlamlandıramamış olabileceklerine yer verildi. Ayrıca raporda çocukların aileleri tarafından çok sıkı şekilde telkin edildikleri detayı da yer aldı.

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