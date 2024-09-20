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Başkan Erdoğan: Türkiye'nin huzurundan taviz vermeyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 14:37 Güncelleme: 20.09.2024 15:22
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Başkan Erdoğan: Türkiye’nin huzurundan taviz vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7204 Yeni Aracın Hizmete Alım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Güçlü devletin şartının güvenlik olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan mafya ve çetelerle mücadelede taviz vermeyeceklerini söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca Lübnan'daki çağrı cihazlarına saldırıya da değinirken "Elektronik sistemlerdeki yatırım önemini gösteriyor" dedi.

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