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Başkan Erdoğan yeni anayasa vurgusu: İlk 4 maddeyle ilgili tartışma yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 14:48 Güncelleme: 18.09.2024 16:50
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Başkan Erdoğan yeni anayasa vurgusu: İlk 4 maddeyle ilgili tartışma yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan ihracatın 256 milyar dolara yükseldiğini vurgularken "Türk ürünlerinin girmediği ülke kalmadı" dedi. Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan milleti darbe anayasasından kurtaracaklarının altını çizdi. Erdoğan ayrıca anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışmanın olmadığını vurguladı.

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