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Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 09:33
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Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara merkezli 19 ilde FETÖ yapılanmasına operasyon için güvenlik güçleri harekete geçti. Örgütün sözde emniyet mahrem yapılanması ile gizli haberleşme yöntemlerini kullanan şüphelilere yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 29'u yakalandı.

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