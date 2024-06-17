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Şırnak'ta FETÖ ve PKK için düğmeye basıldı! 10 kişi gözaltında

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.06.2024 17:43
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Şırnak’ta FETÖ ve PKK için düğmeye basıldı! 10 kişi gözaltında

Hain terör örgütleri ile mücadele tüm hızıyla sürerken Şırnak'ta operasyon için harekete geçildi. FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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