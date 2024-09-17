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Kırmızı kategoride aranan Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş öldürüldü

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 07:57 Güncelleme: 17.09.2024 07:59
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Kırmızı kategoride aranan Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş öldürüldü

Kırmızı kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.

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