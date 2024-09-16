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Siber suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı!

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 08:13 Güncelleme: 16.09.2024 09:07
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Siber suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim İçi çocuk müstehcenliği ve tacizi olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik yapılan “SİBERAĞ-7” operasyonunun gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 46 şahsın yakalandığını da bildirdi.

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