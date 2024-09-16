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MOSSAD'a çalışan casuslar hakkında 45'er yıla kadar hapis istemi!

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 12:16 Güncelleme: 16.09.2024 12:24
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MOSSAD’a çalışan casuslar hakkında 45’er yıla kadar hapis istemi!

İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin adresleri ve görüntüleri dahil olmak üzere ele geçirdikleri gizli bilgileri İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) ile paylaştıkları iddia edilen 20 sanık hakkında, 18 yıl 9'ar aydan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Casuslar, Süleymaniye Camisi'nin ve Başakşehir'deki bir sitenin görüntülerini MOSSAD'a vermiş.

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