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MİT'ten casusluk operasyonu! Kişisel verileri örgütlere satan ağ çökertildi...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 09:39 Güncelleme: 13.08.2024 10:33
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MİT’ten casusluk operasyonu! Kişisel verileri örgütlere satan ağ çökertildi...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından düzenlenen operasyonda Türkiye’nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı çökertildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte bir siber casusluk şebekesine yönelik ortak bir operasyon düzenlendi.

11 KİŞİ YAKALANDI

Türkiye'nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı düzenlenen bu operasyon ile çökertilmiştir. Operasyonda şebeke içinde yer alan 11 kişi yakalandı.

VERİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE PAYLAŞTILAR

MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurtdışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dâhil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi. MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

İNTERNET SİTELERİ ERİŞİME KAPATILDI

Operasyon kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlandı. Gizlilik kararı olan soruşturma ile ilgili çalışmalar detaylı şekilde sürdürülmekte ve ele geçirilen veriler titizlikle incelenmeye devam ediyor.

SİBER CASUSLUKLA MÜCADELEDE KARARLILIK

MİT'ten yapılan açıklamada, "Son derece kritik öneme sahip olan kişisel verilerin korunmasına karşı MİT, siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdürecektir. Casusluk ağına karşı yapılan operasyonlar sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, yurt dışındaki bağlantıları da mercek altına alınacaktır. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşı caydırıcı ve önleyici tedbirleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Siber casusluk ağı nasıl çökertildi?Siber casusluk ağı nasıl çökertildi? SİBER CASUSLUK AĞI NASIL ÇÖKERTİLDİ?

MİT’ten casusluk ağına operasyon!MİT’ten casusluk ağına operasyon! MİT'TEN CASUSLUK AĞINA OPERASYON!

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