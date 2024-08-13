MİT’ten casusluk operasyonu! Kişisel verileri örgütlere satan ağ çökertildi...

SİBER CASUSLUKLA MÜCADELEDE KARARLILIK

MİT'ten yapılan açıklamada, "Son derece kritik öneme sahip olan kişisel verilerin korunmasına karşı MİT, siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdürecektir. Casusluk ağına karşı yapılan operasyonlar sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, yurt dışındaki bağlantıları da mercek altına alınacaktır. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşı caydırıcı ve önleyici tedbirleri kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.