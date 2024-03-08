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Mossad'a MİT tokadı: Casusluk suçu kapsamında 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Mossad’a MİT tokadı: Casusluk suçu kapsamında 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı

Son dakika haberleri... İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’a bilgi sızdırmakla suçlanan 7 kişiden 6’sı casusluk suçu kapsamında tutuklandı.

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