16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi!

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 13:15
ABONE OL
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma BakanlığıIrak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü üyesi 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör