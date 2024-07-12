Son bir yılda cari işlemler açığında düşüş! Ticaret Bakanı Bolat: Makroekonomik istikrar sağlamlaşıyor

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 361 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 5 milyar 637 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 529 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 6 milyar 51 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 452 milyon ABD doları ve 270 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi.