08 Ağustos 2024, Perşembe
Gök vatan Çelik Kubbe'ye emanet! İşte kritik projenin perde arkası
Başkan Erdoğan liderliğinde savunmada birbirinden önemli projelere imza atan Türkiye, gök vatanı korumak için kritik hamleyi devreye alacak. İHA'lar başta olmak üzere yerli savunma sanayii ürünlerinden oluşan yapay zekâ destekli sistemlerin her biri hava savunmasında ayrı ayrı rol üstlenecek. Korkut, Hisar, Siper, İhtar, Alp, Şahin, Gökberk gibi yerli ürünlerle gök vatan her açıdan korunacak.
Giriş Tarihi: 08.08.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 07:37