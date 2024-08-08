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Gök vatan Çelik Kubbe'ye emanet! İşte kritik projenin perde arkası

Başkan Erdoğan liderliğinde savunmada birbirinden önemli projelere imza atan Türkiye, gök vatanı korumak için kritik hamleyi devreye alacak. İHA'lar başta olmak üzere yerli savunma sanayii ürünlerinden oluşan yapay zekâ destekli sistemlerin her biri hava savunmasında ayrı ayrı rol üstlenecek. Korkut, Hisar, Siper, İhtar, Alp, Şahin, Gökberk gibi yerli ürünlerle gök vatan her açıdan korunacak.

Giriş Tarihi: 08.08.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 07:37
Gök vatan Çelik Kubbe’ye emanet! İşte kritik projenin perde arkası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısına Çelik Kubbe Projesi damga vurdu.
Gök vatan Çelik Kubbe’ye emanet! İşte kritik projenin perde arkası

Proje kapsamında, elektronik harp ürünleri, haberleşme sistemleri, radarlar ve hava savunma sistemleri, İHA'lar başta olmak üzere yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinden oluşan sistemlerin her biri Türkiye'nin hava savunmasında ayrı rol üstlenecek.

Gök vatan Çelik Kubbe’ye emanet! İşte kritik projenin perde arkası
Tüm bu sistemler yapay zekâ ile entegre edilerek "tam hava savunma" sağlanacak. Elde edilen bilgiler gerçek zamanlı olarak ilgili harekât merkezlerine ulaştırılacak.
Gök vatan Çelik Kubbe’ye emanet! İşte kritik projenin perde arkası
Sistem, Türkiye için yeni tehdit ve risklerin oluşması halinde yeni güç çarpanları ile modernize edilebilecek.
Gök vatan Çelik Kubbe’ye emanet! İşte kritik projenin perde arkası

KORKUT, HİSAR, SİPER, İHTAR, ALP, GÖKBERK

Şahin gibi yerli ürünlerle gök vatan her açıdan kontrol edilecek, gerekli önlemler alınabilecek. Sistemin beyni olan HAKİM Hava Komuta Kontrol Sistemi taktik ve operasyonel seviyede gerçek zamanlı cari durum komuta kontrol faaliyetlerinin icrasına imkân sağlayacak.