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ÇELİK KUBBE nasıl çalışacak? Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni olacak! Uzman isim A Haber'de anlattı

ÇELİK KUBBE nasıl çalışacak? Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni olacak! Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 11:25
Türkiye'nin yerli ve milli "Çelik Kubbe" hamlesi ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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