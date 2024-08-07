ÇELİK KUBBE nasıl çalışacak? Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni olacak! Uzman isim A Haber'de anlattı

Türkiye'nin yerli ve milli "Çelik Kubbe" hamlesi ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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