Vefa Havacılık Takımı dünya birincisi! Necmeddin Bilal Erdoğan: Öğrencilerimizi sürekli olarak teşvik ediyoruz
İlim Yayma Vakfı Vefa Havacılık Takımı, 20 farklı ülkeden 151 takım ile ABD'de organize edilen "Spaceport America Cup" üniversiteler arası roket mühendisliği yarışmasında dünya şampiyonu oldu. Şampiyonluk sonrası konuşan "İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ekibini tebrik ederek "Geçen sene 4. olan ekip bu sene dünya şampiyonu oldu. Gerçekten çok gururluyuz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
20 farklı ülkeden 151 takımın katıldığı "Spaceport America Cup" isimli üniversiteler arası roket mühendisliği yarışmasına İlim Yayma Vakfı Vefa Havacılık ekibi damga vurdu. Takım tüm rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.
"ÖĞRENCİLERİMİZİ SÜREKLİ TEŞVİK EDİYORUZ"
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ekibini tebrik ederek "Geçen sene 4. olan ekip bu sene dünya şampiyonu oldu. Gerçekten biz çok gururluyuz İlim Yayma Vakfı olarak öğrencilerimizi ders dışı şeylerde de desteklemek istiyoruz. Burada yurdumuz da var öğrencilerimizin kariyerleri için çalışma yapmaları için teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANIMIZI SÖZ VERMİŞTİK
Dünya şampiyonluğu sonrasında açıklamalarda bulunan takım liderleri "Hedefimiz 10 bin fitti ve başararak dünya birincisi olduk. Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik ve bu sözümüzü bu sene tuttuk çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
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