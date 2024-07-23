Vefa Havacılık Takımı dünya birincisi! Necmeddin Bilal Erdoğan: Öğrencilerimizi sürekli olarak teşvik ediyoruz

"ÖĞRENCİLERİMİZİ SÜREKLİ TEŞVİK EDİYORUZ"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ekibini tebrik ederek "Geçen sene 4. olan ekip bu sene dünya şampiyonu oldu. Gerçekten biz çok gururluyuz İlim Yayma Vakfı olarak öğrencilerimizi ders dışı şeylerde de desteklemek istiyoruz. Burada yurdumuz da var öğrencilerimizin kariyerleri için çalışma yapmaları için teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.