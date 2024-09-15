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Bakan Göktaş tarih verdi! 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 15.09.2024 18:31
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Bakan Göktaş tarih verdi! 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamuya atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziler Günü nedeniyle Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki gazileri ziyaret etti. Bakan Göktaş şehit yakını gazilere de müjdeyi vererek, 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanacağını duyurdu.

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