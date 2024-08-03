Bilal Erdoğan'dan A Haber'de dünyaya 'Gazze' mesajı: Filistin ümmetin davası | Ayasofya'da buluşma hazırlığı...
Filistin davasının önderlerinden İsmail Haniye’nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan buluşma öncesi A Haber'de açıklamalarda bulundu. Bilal Erdoğan, "İsrail korkaktır. Sokaktaki mazlum çocukları bombalıyor. Filistin ümmetin davası" dedi.
Filistin davasının önderlerinden İsmail Haniye'nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine millet Ayasofya Meydanı'nda bir araya geliyor.
BİLAL ERDOĞAN A HABER'DE!
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan buluşma öncesi A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Bilal Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan önemli başlıkları:
"KALLEŞ PUSU İSRAİL KORKAKLIĞINA YARAŞIR ŞEKİLDE"
Rahmetli şehidimiz İsmail Haniye şehadetinden hemen önce bütün İslam dünyasına bütün Müslümanlara bir çağrıda bulunmuştu. Cumartesi günü meydanlara çıkın cumartesi günü soykırıma karşı çıkın cumartesi günü ses verin demişti. Tabii biz bunun, onun son çağrısı olduğunu bilmiyorduk. İran ziyareti sırasında ki kalleş pusu tam bir İsrail korkaklığına yaraşır şekilde gerçekleşti ve bu şehidimizin son çağrısı oldu.
"FİLİSTİN MÜSLÜMANLARIN DAVASI"
Bizler de şehidimizin son çağrısına icabet ederek Ayasofya'dayız. Türkiye'de Filistin davasına inanmış siyasi görüşü fark etmeksiniz bir sürü kişi var. Filistin Müslümanların davası, ümmetin davası. Fakat Filistin bizim ülkemizin de davası çünkü biz yüzlerce yıl İslam'ın sancaktarlığını yapmak üzere Filistin'e huzur götürdük dolayısıyla bu milletin ecdadının mirasıdır özgür Filistin. Bu millet her zaman Filistin davasın sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir. Bugün de bunun tezahürünü göreceğiz.
"DÜNYADA KİMSE İSRAİL'İN YAPTIĞINI KABUL ETMİYOR"
Bir yandan BM'de 153 ülke Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde oy kullandı. Ben inanıyorum ki ABD'nin batı üzerinde ki diktası hegemonyası olmasa Batı ülkelerinin birçoğu da aynı kanaatte olacak. Dünya'da 3-5 İsrail kuklası dışında kimse şu anda İsrail'in yaptığını kabul etmiyor. Dünya'nın bütün Gazze rejimleri sistemleri İsrail'in zalimliği karşısında pes etmiş durumda. Bütün dünyayı tehdit eden yönü İsrail'in kural tanımazlığı.
"ABD, İSRAİL'E TESLİM OLMUŞ DURUMDA"
Amerika'da bazı siyasiler 'İsrail'in işi bitirebilmesi' için bunu da çok hiddetle söylüyorum, ne gerekiyorsa verelim diyorlar. Şu anda Amerika'da ki siyasetin finansman işi İsrail lobisinin çok ciddi yönetimine geçmiş durumda. İsrail ile ABD ilişkisini anlamak için birini çizin ötekinin ismini yazın demişlerdi şu anda tam da bu durumu görüyoruz. ABD, İsrail' teslim olmuş durumda.
"İSRAİL SUÇLARININ BEDELİNİ NSAIL ÖDEYECEK?"
Bu durum diyelim ki İsrail'in sonunu getirdi ABD'nin de sonunu getirmeyecek mi? Bu kadar adaletsizlikle ve zulümle bunun arkasında duran bir süper güç olarak devam edecek mi? Onun için hem ABD'nin kendine çeki düzen vermesi gerekiyor eğer gerçekten bir barış istiyorlarsa tabii. İsrail'in kendini affettirmesi için yapması gerekenler buradan Aya yol olur. Gazze'nin yeniden inşasını İsrail'in yapması lazım çünkü Yahudi'nin parası çok kıymetlidir ve yeniden inşa ettirirsen bir daha kolay kolay Gazze'yi yıkamazlar.
"TOPRAK HIRSIZLIĞI YAPTILAR"
Artık görerek ve bilerek sokakta langırt oynayan çocukları hedef alıyorlar. Bu katliamlar İsrail'in elinde ki son teknoloji silahlarla gerçekleştiriliyor. Ateş düşürdükleri her ev, öldürüp bitirdiğiniz her aile daha çok düşmanlık kinle yoluna devam ediyor. 1948'den beri bu aynı. Terör faaliyetleri ile devlet kurdular mazlumların evlerini eşyalarını hatta tarihlerini çalarak devlet kurdular ve dünya bu devleti tanıdı.
"İSRAİL KORKAKTIR"
Zaten İsrail cesur değildir, korkaktır. Korkak olduğu için böyle davranmıştır ve bunu da asla unutmamız gerekiyor.
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