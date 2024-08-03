Bilal Erdoğan’dan A Haber’de dünyaya ’Gazze’ mesajı: Filistin ümmetin davası | Ayasofya’da buluşma hazırlığı...

"TOPRAK HIRSIZLIĞI YAPTILAR"

Artık görerek ve bilerek sokakta langırt oynayan çocukları hedef alıyorlar. Bu katliamlar İsrail'in elinde ki son teknoloji silahlarla gerçekleştiriliyor. Ateş düşürdükleri her ev, öldürüp bitirdiğiniz her aile daha çok düşmanlık kinle yoluna devam ediyor. 1948'den beri bu aynı. Terör faaliyetleri ile devlet kurdular mazlumların evlerini eşyalarını hatta tarihlerini çalarak devlet kurdular ve dünya bu devleti tanıdı.

"İSRAİL KORKAKTIR"

Zaten İsrail cesur değildir, korkaktır. Korkak olduğu için böyle davranmıştır ve bunu da asla unutmamız gerekiyor.