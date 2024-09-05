05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de balık ölümleri | Bakan Kurum: Belediyeyi 13 kez uyardık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 12:07 Güncelleme: 05.09.2024 12:16
ABONE OL
İzmir’de balık ölümleri | Bakan Kurum: Belediyeyi 13 kez uyardık

Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada "Atık su kanyaklı amonyak miktarı gerekenden 50 kat fazla. Bazı noktalarda yaşam yok." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum konuyla ilgili olarak ayrıca "Belediyeyi 13 kez uyardık" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör