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Şahan Gökbakar'ın kaçak villasına sosyal medyadan tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 09:00 Güncelleme: 10.09.2024 09:02
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Şahan Gökbakar’ın kaçak villasına sosyal medyadan tepki

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te birinci derece sit alanına yaptığı kaçak villa hakkında yıkım kararı verilirken, Gökbakar evini korumak için yer yolu denedi. Gökbakar'ın bu tavrı sosyal medyada eleştirilerin odağı olurken "Çevreciyim dedin, denize sıfır villan kaçak çıktı. Üstelik sit alanına ev yaptın!" ifadelerini kullanıldı. İşte detaylar...

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