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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 10.09.2024 20:44 Güncelleme: 10.09.2024 20:46
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için başsağlığı diledi.

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