10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nu kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 10.09.2024 20:32 Güncelleme: 10.09.2024 20:50
ABONE OL
Bakan Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nu kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabul sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul'umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz'ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör