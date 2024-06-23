Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti için STK'lar sıraya girdi: Emrin olur şehidim
Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Şehidin vasiyeti yürekleri dağlarken, 15 STK sıraya girdi.
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un (25) vasiyeti Türkiye'nin yüreğini dağladı. Şehadetinden 3 gün önce dile getirdiği,
"Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum" sözleri bir gönül deryasına dönüştü.
Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere pek çok STK, Afrika'da kuyu açtırmak için harekete geçti. Şehidin ismi, mazlumlara hayat verecek su kuyularında yaşayacak.
Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, şehadetinden 3 gün önce cep telefonuyla çekilen görüntüsünde,
"Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz" dedi.
Arkadaşının kendisinin şehit olduğunu rüyasında görmesi üzerine bu ifadeleri kullanan şehit astsubayın vasiyeti tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu. Birçok sivil toplum örgütü şehidin vasiyetini yerine getirmek üzere adeta bir iyilik hareketine katılarak önemli bir misyon için kolları sıvadı.
BOYNUMUZUN BORCU... Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medyada bir paylaşım yaparak şehidin vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) yerine getireceğini bildirdi. Erbaş, "Vasiyetini bizler TDV olarak yerine getireceğiz inşallah. Elhamdülillah şehitlerimizin her biri, bir dağ gibi önümüzde duruyor, sarsılmaz imanları ve böylesine şahitlikleriyle bizlerin yolunu aydınlatıyor. Yüce Rabb'imiz, şehidimiz Mehmet Ali Horoz'a rahmet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin, mekânı cennet, makamı âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.