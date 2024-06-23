Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un vasiyeti için STK’lar sıraya girdi: Emrin olur şehidim

BOYNUMUZUN BORCU...



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medyada bir paylaşım yaparak şehidin vasiyetini Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) yerine getireceğini bildirdi. Erbaş, "Vasiyetini bizler TDV olarak yerine getireceğiz inşallah. Elhamdülillah şehitlerimizin her biri, bir dağ gibi önümüzde duruyor, sarsılmaz imanları ve böylesine şahitlikleriyle bizlerin yolunu aydınlatıyor. Yüce Rabb'imiz, şehidimiz Mehmet Ali Horoz'a rahmet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin, mekânı cennet, makamı âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.