Bakan Kurum’dan deprem bölgesine ziyaretler!

Geçen hafta Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret eden Kurum, valiler, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve oda başkanlarının da bulunduğu il koordinasyon toplantılarına katılıp çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Kurum, yarından itibaren Adıyaman'da, 13 Temmuz Cumartesi günü Gaziantep ve Kilis'te, 14 Temmuz Pazar günü ise Osmaniye ve Adana'da temaslarda bulunacak.