Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Şehrimizi 2025 yılında eski canlılığına kavuşturacağız"

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz, belediyemiz, STK'larımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle, afetten bu yana depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve onları yeni yuvalarına kavuşturmak için önemli mesafe kat ettik. Asrın felaketinden etkilenen Adıyaman'ımızı da her yönüyle kalkındırmaya devam edeceğiz. Şehrimizin, tarihi ve sosyal yapılarını ayağa kaldıracak, inşallah 2025 yılında eski canlılığına kavuşturacağız."