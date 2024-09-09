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Devlet Bahçeli'den cinayete kurban giden Narin Güran açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 15:06 Güncelleme: 09.09.2024 15:12
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Devlet Bahçeli’den cinayete kurban giden Narin Güran açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıp olarak aranan ve dün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir." dedi.

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