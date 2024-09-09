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Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin yapılan itiraza ret!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 16:28 Güncelleme: 09.09.2024 17:03
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Engin Polat’ın tahliyesine ilişkin yapılan itiraza ret!

Kara para aklama suçlamalarıyla haklarında dava açılan ve 10 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Engin Polat ve beraberindeki üç kişi geçtiğimiz günler tahliye edilmişti. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Polat'ın tahliyesine ilişkin yaptığı itiraz reddedildi.

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