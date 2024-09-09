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MSB'den Irak'ın kuzeyine terör operasyonu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 14:19
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MSB’den Irak’ın kuzeyine terör operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4, Hakurk'ta ise 1 olmak üzere toplam 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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