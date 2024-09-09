09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bingöl'de PKK'ya darbe! Yaşam malzemeleri ele geçirildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 19:10
ABONE OL
Bingöl’de PKK’ya darbe! Yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, daha önce terör örgütü PKK’lılar tarafından kullanıldığı belirlenen depo içerisinde yaşam malzemeleri bulunarak imha edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör