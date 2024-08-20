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MİT'ten Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'ya darbe! Zilan Azak öldürüldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 09:47 Güncelleme: 20.08.2024 10:12
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MİT’ten Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK’ya darbe! Zilan Azak öldürüldü

Son dakika haberine göre MİT, Irak'ın kuzeyinde yeni bir operasyona imza attı. Operasyon kapsamında PKK/KCK'lı Sema Cuya Çevlik kod isimli Zilan Azak öldürüldü. Azak'ın terör örgütünün dronlu saldırılarında yer aldığı tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı Sema Cuya Çevlik kod Zilan AZAK'ı etkisiz hale getirdi.

Irak/Hakurk kırsalında faaliyet gösteren Zilan AZAK, terör örgütünün dronlu saldırılarında yer alıyordu.

PKK'nın sözde elebaşısı Murat Karayılan ve Sema Cuya Çevlik kod isimli Zilan AzakPKK'nın sözde elebaşısı Murat Karayılan ve Sema Cuya Çevlik kod isimli Zilan Azak

HEDEFE YÖNELİK NOKTA OPERASYON
MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod Zilan AZAK'ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Zilan AZAK ayrıca Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanılıyordu.

MİT, sahadan intikal eden bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan AZAK'a yönelik operasyon kararı aldı.

PKK'lı terörist Zilan Azak MİT tarafından düzenlenen operasyonla öldürüldüPKK'lı terörist Zilan Azak MİT tarafından düzenlenen operasyonla öldürüldü

PKK/KCK mensubu Zilan AZAK'ın nokta yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları vasıtasıyla tespit edildi.

Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer alan terörist, MİT'in düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

SEMA CUYA ÇEVLİK KOD ZİLAN AZAK KİMDİR?
Sema Cuya Çevlik kod Zilan AZAK, 2015 yılında, üniversite eğitimini yarıda bırakıp PKK/KCK saflarına katıldı. Irak/Gare'de silahlı eğitim aldı.

Hakkında teröre destek vermekten nitelikli yakalama kaydı bulunan Zilan AZAK, Hakurk bölgesinde ağır silah taburunda faaliyet gösterdi.

AZAK, örgüt yöneticileri tarafından son olarak istihbarat toplama, keşif/gözetleme ve dron faaliyetlerinde kullanılmak üzere görevlendirildi.

MİT Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdiMİT Zilan Azak’ı etkisiz hale getirdi MİT ZİLAN AZAK'I ETKİSİZ HALE GETİRDİ

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