MİT’ten Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK’ya darbe! Zilan Azak öldürüldü

PKK'nın sözde elebaşısı Murat Karayılan ve Sema Cuya Çevlik kod isimli Zilan Azak

HEDEFE YÖNELİK NOKTA OPERASYON

MİT, örgüt içindeki ajanlarından, Sema Cuya Çevlik kod Zilan AZAK'ın bir süredir örgütün dronlu saldırılarında yer aldığını öğrendi. Zilan AZAK ayrıca Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde de kullanılıyordu.

MİT, sahadan intikal eden bilgilerin neticesinde adım adım takip ettiği terörist Zilan AZAK'a yönelik operasyon kararı aldı.