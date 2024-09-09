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Bakan Güler Gürcistan'a gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 09.09.2024 19:59
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Bakan Güler Gürcistan’a gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı"na katılmak üzere Gürcistan'a gitti.

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