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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında kendini savundu: "Bize kumpas kurdu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 09.09.2024 17:47 Güncelleme: 09.09.2024 18:01
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında kendini savundu: Bize kumpas kurdu

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmada savunma yapan sanık Bora Kaplan, herhangi bir makama haksızlık, saygısızlık yapmadığını söyleyerek, "Bize kumpas kuruldu, biz bu suçu işlemedik. Ben bu insanlarla örgüt kurmadım" dedi. Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı çarşamba günü devam etmek üzere erteledi.

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