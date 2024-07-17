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Son dakika | 10 PKK'lı terörist sarı torbada

Giriş: 17.07.2024 13:56 Güncelleme: 17.07.2024 14:09
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Son dakika | 10 PKK’lı terörist sarı torbada

Son dakika haberi... TSK terörle mücadele kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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