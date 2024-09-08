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Narin Güran'ın cesedi derede bulundu! Siyasilerden peş peşe açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 13:07 Güncelleme: 08.09.2024 13:26
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Narin Güran’ın cesedi derede bulundu! Siyasilerden peş peşe açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ulaşılan cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Narin'den gelen kötü haber sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. BBP lideri Destici ise sosyal medya hesabından "Narin Gürhan yavrumuzun maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İlk günden beri gözümüz, yüreğimiz kan ağlıyor. İşte ona bu acıyı, bu kötülüğü yapanlara, adalet işleyecek. İdam gelecek. İbreti alem için sallandıracaksın." dedi.

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